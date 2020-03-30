Цена нефти Brent упала до минимума за 18 лет. Российская Urals подешевела до минимума с 1999 года
Стоимость нефти Brent на биржевых торгах 30 марта упала до 22,58 доллара за баррель. Это минимальный уровень с ноября 2002 года, пишет Reuters.
Позднее Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель.
Цена нефти WTI на торгах 30 марта опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позднее увеличилась до 20,57 доллара.
В свою очередь российская нефть Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 27 марта, подешевела до минимального значения с июня 1999 года — 16,2 доллара за баррель, сообщило в понедельник агентство Argus Media.
Аналитики считают, что цена на нефть сейчас настолько низка, что многим нефтяным компаниям становится невыгодно продолжать работу. У производителей с более высокими затратами не останется иного выбора, кроме как остановить производство, тем более, что их складские мощности почти заполнены (англ. яз.)
Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта разорвали сделку об ограничениях на добычу нефти. Снижение цен ускоряет коронавирус, карантин и связанный с ним разрыв цепочки поставок.
Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля. 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, евро — по 80 рублей. К 30 марта курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 88 рублей.