Цена нефти Brent упала до минимума за 18 лет. Российская Urals подешевела до минимума с 1999 года

Стоимость нефти Brent на биржевых торгах 30 марта упала до 22,58 доллара за баррель. Это минимальный уровень с ноября 2002 года, пишет Reuters.

Позднее Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель.

Цена нефти WTI на торгах 30 марта опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позднее увеличилась до 20,57 доллара.

В свою очередь российская нефть Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 27 марта, подешевела до минимального значения с июня 1999 года — 16,2 доллара за баррель, сообщило в понедельник агентство Argus Media.

Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта разорвали сделку об ограничениях на добычу нефти. Снижение цен ускоряет коронавирус, карантин и связанный с ним разрыв цепочки поставок.

Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля. 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, евро — по 80 рублей. К 30 марта курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 88 рублей.