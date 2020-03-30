Курс доллара США после открытия торгов на Московской бирже вырос на 1,4% и превысил 80 рублей. Курс евро прибавил 1% и поднялся выше 88 рублей.

Индекс РТС опустился на 2,55%, индекс Мосбиржи — на 1,18%.

Российский рубль слабеет на фоне очередного падения цен на нефть. Цена нефти Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упала на 7% до отметки 23,27 доллара за баррель. Стоимость майского фьючерса на нефть WTI снизилась на 5,2% до 20,4 доллара за баррель.

19 марта ЦБ впервые за последние несколько лет установил официальный курс доллара выше отметки 80 рублей.