«Госуслуги» направили миллионам россиян письмо с призывом помочь пожилым людям в самоизоляции

Портал «Госуслуги» в ночь на 30 марта направил письмо, в котором предложил помочь пожилым россиянам, оказавшимся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Письмо «Госуслуг» получили несколько сотрудников «Медузы».

Пользователям предложили сообщить о пожилых соседях или знакомых, нуждающихся в помощи. Заявку можно оставить по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 или в приложении «ОНФ. Помощь» (iOS, Android).

Также «Госуслуги» предложили пользователям присоединиться к команде волонтеров проекта #мывместе, чтобы поддержать пожилых людей во всех регионах России. Зарегистрироваться можно на сайте мывместе2020.рф.

К участию приглашаются люди в возрасте 18-50 лет с личным автомобилем, чтобы доставлять продукты и лекарства, а также люди старше 16 лет для работы онлайн. Также присоединиться к проекту предлагают специалистам с юридическим и психологическим образованием.

Проект #мывместе создали Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров и общественные организации. Эта же команда в середине марта запустила волонтерский проект помощи пожилым людям в Москве. К 19 марта к проекту присоединились две тысячи человек.