Дмитрий Гудков выйдет из партии «Гражданская инициатива». Одной из причин называют политические разногласия с Ксенией Собчак

Политик Дмитрий Гудков и члены его команды решили выйти из партии «Гражданская инициатива». Об этом Гудков заявил в своем телеграм-канале.

Он объяснил такой шаг отказом Минюста перерегистрировать «Гражданскую инициативу» в Партию перемен.

«Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым. В этих условиях, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, наша команда решила выйти из „Гражданской инициативы“ и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам», — написал Гудков.

Источник «Коммерсанта» заявил, что еще одной причиной выхода Гудкова из «Гражданской инициативы» стало «существенное расхождение позиций» внутри партии относительно действующей власти. Помощник Гудкова Алексей Обухов подтвердил изданию, что политические взгляды Гудкова расходятся со взглядами членов политсовета партии Андрея Нечаева и Ксении Собчак.

Комментируя «Коммерсанту» внутрипартийные разногласия, соратник Гудкова Александр Соловьев привел в пример заявление госпожи Собчак в ее программе «ДОК-ток» на Первом канале о том, что Владимир Путин — «единственный из европейских лидеров», кто посетил больницу с зараженными коронавирусом. «Он не единственный. Я никогда не считал, что человек не имеет права хорошо относиться к Путину, но не считаю возможным состоять с таким человеком в одной политической организации», — сказал Соловьев.

Партия «Гражданская инициатива» была создана в 2013 году при участии бывшего главы Минэкономики Андрея Нечаева. В декабре 2017-го «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак на президентские выборы, на которых та набрала 1,68% голосов.

В марте 2018 года Гудков, Нечаев и Собчак объявили о создании на базе «Гражданской инициативы» новой Партии перемен. Летом того же года Гудков был избран председателем этой партии.

Минюст РФ несколько раз отказал «Гражданской инициативе» в перерегистрации, а Гудкову — в утверждении председателем. Также у ведомства возникли претензии к уставу «Гражданской инициативы», принятому в 2013 году.

В ноябре 2019 года Минюст потребовал приостановить деятельность «Гражданской инициативы» из-за нарушений в уставе партии. В январе 2020 года деятельность партии была остановлена на три месяца решением Верховного суда.