В России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса. За сутки умерли четыре человека

В России за сутки зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, общее число заболевших достигло 1534 человек.

Новые случаи зафиксированы в 26 регионах, большинство из них — в Москве (197 человек).

За последние сутки умерли четыре человека — двое в Москве, один в Санкт-Петербурге, один — в Оренбургской области. Общее число погибших с начала эпидемии — восемь человек.

За сутки были выписаны 15 человек, таким образом, общее число выздоровевших по России на данный момент составляет 64 человека.

Во всем мире коронавирусная инфекция диагностирована у 665 тысяч человек. Умерли от болезни более 30 тысяч.