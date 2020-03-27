«Эта ошибка уже была допущена в Италии». Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели

Ведущие российские экономисты потребовали ввести жесткий карантин в России, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Заявление опубликовано в фейсбуке профессора Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константина Сонина.

Авторы обращения считают, что жесткий карантин необходим вместо нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным. По мнению экономистов, россияне воспримут неделю выходных как каникулы, что приведет к дальнейшему распространению коронавируса. «Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии», — сказано в заявлении.

Экономисты считают, что власти России должны масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в пять-десять триллионов рублей. Также авторы заявления призвали поддержать медиков, провести массовое тестирование на коронавирус, обеспечить доступность продовольствия и лекарств и отменить продуктовые контрсанкции.

На момент написания заметки обращение подписали 14 экономистов, преподающие в разных университетах мира. Среди них профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская, профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки.