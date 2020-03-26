В аэропортах России начнут тестировать на коронавирус всех, кто вернулся из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился, чтобы с 26 марта в аэропортах страны начали брать анализы на коронавирус у всех, кто вернулся из стран, затронутых коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее лаборатории, проверяющие людей на коронавирус в аэропортах, появились в Москве, Петербурге, Челябинске. О планах проводить экспресс-тесты в аэропортах также говорили власти других регионов.

По состоянию на 26 марта в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом, из них 546 в Москве. С начала эпидемии умерли двое человек, выздоровели 38.

Люди, прилетевшие в Россию из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции.