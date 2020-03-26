Российское правительство уточнило, что иностранные граждане, если они являются близкими родственниками россиян, могут въезжать в страну несмотря на временно закрытые границы.

Речь идет о «лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации», следует из распоряжения правительства.

Как уточняют адвокаты Международной правозащитной группы «Агора», для въезда этим категориями иностранцев будут необходимы: документ, удостоверяющий личность; действующая виза (для граждан государств, не имеющих соглашения о безвизовом въезде); копия документа, подтверждающего родство с гражданином России (свидетельство о заключении брака, о рождении ребенка).

«Из-за ограничений на въезд сотни семей оказались разделены, другие не могли воссоединиться и вынуждены были оставаться за границей», — написал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков. «Агора», напомнил он, обращалась к премьер-министру с просьбой «урегулировать спорный вопрос и разрешить въезд любым близким родственникам вне зависимости от гражданства».

В середине марта «Агора» открыла оперативный штаб правовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией коронавируса Россия с 18 марта по 1 мая закрыла границы для иностранных граждан. Исключения были сделаны для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовиков, экипажей самолетов и бригад, обслуживающих поезда. Также в Россию могут въехать иностранцы, имеющие вид на жительство.