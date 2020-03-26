На Кубе умер россиянин, зараженный коронавирусом

Гражданин России, госпитализированный на Кубе в связи с заражением коронавирусом, умер в больнице. Об этом сообщило министерство здравоохранения Кубы.

Также ведомство заявило, что коронавирус подтвердился у 48-летней россиянки, которая находится на Кубе. Она контактировала с умершим гражданином России. Женщина госпитализирована, ее состояние показывает положительную динамику.

О госпитализации россиянина с коронавирусом на Кубе стало известно 23 марта. Власти страны сообщили, что это 45-летний мужчина, прилетевший из Парижа. Пациент имел диабет и находился в критическом состоянии.

Всего на Кубе подтверждено 67 случаев коронавируса.

На 26 марта в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере трое зараженных умерли. Все это пожилые люди.

В официальную статистику попали только двое умерших с коронавирусом, которые скончались 25 марта. Еще одну пациентку с коронавирусом, умершую 19 марта, в статистике не учли. Врачи заявили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб, а не пневмони