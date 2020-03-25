Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение будет транслироваться по центральным каналам.

Песков пояснил, что решение о необходимости такого обращения было принято после прошедшего 24 марта совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19.

Обновление. Телеканал «Россия 24» сообщил, что выступление Путина ожидается после 15:00 по московскому времени.

В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.

16 марта «Медуза» со ссылкой на источники писала, что Путин планирует выступить с обращением к нации, во время которого будет объявлено о переносе голосования по поправкам в Конституцию.