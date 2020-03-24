Володин предложил ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Предлагается увеличить максимальный штраф до двух миллионов рублей, а максимальное наказание в виде лишения свободы — до семи лет.

Сейчас максимальное наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил составляет пять лет лишения свободы, максимальный штраф — 80 тысяч рублей.

Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК РФ) предполагает лишение свободы только в случае, если нарушение карантина привело к заражению и смерти другого человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта дал поручения профильным министерствам в двухдневный срок подготовить предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина.