Жителей Великобритании обязали перейти на домашний карантин из-за коронавируса

В Великобритании введены общенациональные карантинные меры из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к нации. Текст обращения приводит BBC.

Джонсон объявил, что с 23 марта в стране закроются все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также будут закрыты культурные учреждения, детские площадки и храмы; приостановлены все церемонии, кроме похорон.

Британцам разрешено выходить из дома только за покупками, для физических упражнений, для лечения или поездок на работу, которую нельзя делать удаленно. Собираться больше чем по двое запрещено, если речь не идет о членах одной семьи, живущих вместе.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, заявил Джонсон. Он добавил, что ограничения будут действовать три недели, потом правительство может их смягчить.

«Ни один премьер-министр не хотел бы вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей. <…> Но у нас не осталось простых вариантов», — заявил Джонсон. По его словам, карантинные меры призваны ослабить нагрузку на систему здравоохранения.

Первой из европейских стран жесткие карантинные меры (включая закрытие школ и отмену массовых мероприятий) из-за коронавируса ввела Италия. Там выявили почти 60 тысяч заболевших, более пяти тысяч из них умерли.

Вслед за Италией ограничения ввели другие страны Европы, включая Испанию, Францию и Германию. Великобритания, как сообщалось, подвергалась давлению со стороны соседей из-за нежелания властей объявлять карантин.

Сейчас Великобритания занимает шестое место в Европе по числу случаев коронавируса (после Италии, Испании, Германии, Франции и Швейцарии). Там обнаружено более пяти тысяч зараженных, более 200 человек умерли.