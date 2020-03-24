В России зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса

57 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы за последние сутки в 14 регионах России, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Среди новых заболевших 28 человек — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по четыре — в Воронежской и Свердловской областях, три — в Башкирии, по два — в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае, по одному — в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Таким образом, всего в России выявлены 495 случаев коронавирусной инфекции. Число выписанных из больниц за сутки выросло до 22 человек. Погибших от вируса нет, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Как рассказал во вторник на совещании у президента мэр Москвы Сергей Собянин, в настоящее время в столице двое заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, еще шестеро человек — в состоянии средней тяжести.