В больнице в Коммунарке умерла пациентка, у которой подозревали коронавирус

В медицинском центре в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка, госпитализированная с подозрением на коронавирус, сообщают «МК» и РЕН ТВ.

Предварительная причина смерти — осложнения из-за онкологии и пневмония, пишет Baza. Окончательные данные тестов на коронавирус еще не готовы.

Сначала женщина наблюдалась в 40-й горбольнице Москвы. После того, как у нее заподозрили коронавирус, ее перевели в Коммунарку. Дочь погибшей недавно вернулась из Португалии, уточняют издания.

19 марта в московской инфекционной больнице № 2 умерла 79-летняя пациентка, у которой диагностировали COVID-19. Официальной причиной смерти называли оторвавшийся тромб.

По данным к утру 24 марта, в России официально зарегистрированы 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией.