UFC не стала отменять бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Поединок пройдет без зрителей

Бой чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет без зрителей, сообщил президент организации Дэйна Уайт. Он не стал раскрывать, где состоится поединок, но отметил, что организаторы определились с местом.

Первоначально бой должен был пройти в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, но от этой спортивной арены отказались из-за распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что Нурмагомедов проведет защиту титула в бою против Фергюсона 18 апреля.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в UFC решили отменить три мероприятия в марте и апреле.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года завоевал титул чемпиона в весовой категории до 70,3 килограмма, победив по очкам американца Эла Яквинту. Затем он дважды защищал титул в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.