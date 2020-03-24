ЦБ попросил банки замедлить оборот бумажных денег для борьбы с коронавирусом

Центробанк рекомендовал банкам принять меры по замедлению оборота наличных денег в банкоматах с целью борьбы с распространением коронавируса.

Регулятор попросил перед загрузкой наличных денег в банкоматы выдерживать их в банковском хранилище в течение срока, обеспечивающего гибель вируса. ЦБ также рекомендовал ограничить функции выдачи и приема наличных в банкоматах, работающих в режиме циркуляции, в которых деньги, внесенные одним клиентом, сразу же выдаются другому без обработки в банке.

По данным ВОЗ, на бумажных носителях коронавирус живет 3-4 дня.