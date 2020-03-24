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ЦБ попросил банки замедлить оборот бумажных денег для борьбы с коронавирусом

Источник: Банк России
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Центробанк рекомендовал банкам принять меры по замедлению оборота наличных денег в банкоматах с целью борьбы с распространением коронавируса. 

Регулятор попросил перед загрузкой наличных денег в банкоматы выдерживать их в банковском хранилище в течение срока, обеспечивающего гибель вируса. ЦБ также рекомендовал ограничить функции выдачи и приема наличных в банкоматах, работающих в режиме циркуляции, в которых деньги, внесенные одним клиентом, сразу же выдаются другому без обработки в банке.

Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам.

Банк России

По данным ВОЗ, на бумажных носителях коронавирус живет 3-4 дня.

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