Банк России не стал менять ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6,0%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В комментарии банка подчеркивается, что хотя ситуация «развивается с существенным отклонением от базового прогноза» из-за коронавируса и падения цен на нефть, принимаемые правительством меры обеспечивают финансовую стабильность и оказывают поддержку экономике.

Центробанк также представил меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса: в частности, регулятор рекомендовал банкам не назначать штрафы за просрочку кредитов заболевшим заемщикам и пообещал поддержать кредитами малый и средний бизнес, а для кредитных организаций ослабить регулирование. Помимо этого ЦБ ограничил возможность взимания комиссий при онлайн-покупках.

С начала марта рубль потерял более 15% стоимости по отношению к доллару и евро.