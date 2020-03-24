США призвали отложить проведение Олимпиады-2020

Олимпийский и паралимпийский комитеты США призвали перенести проведение Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться летом в Токио.

Организации опросили всех спортсменов американской сборной насчет подготовки к соревнованиям на фоне пандемии COVID-19 и пришли к следующим выводам: «Даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок, допинг-контроля и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом».

«В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем Международный олимпийский комитет принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — говорится в заявлении национальных олимпийских комитетов США.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля — 9 августа. На прошлой летней Олимпиаде сборная США заняла первое место в общем медальном зачете.

Ранее к переносу летних Игр в Токио также призывали Норвегия, Словения, Сербия, Хорватия, Франция, Испания, Бразилия, Новая Зеландия. Канада и Австралия уже заявили, что не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду, если она состоится в назначенные сроки.

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение о проведении летней Олимпиады будет принято в ближайшие четыре недели. Он подчеркивал, что речь может идти только о переносе, а не отмене соревнований. По неподтвержденным данным члена МОК Ричарда Паунда, Олимпиаду перенесут на следующий год.