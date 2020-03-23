Канада и Австралия отказались отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020
Источник: Team Canada
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Канадские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Токио летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили олимпийский и паралимпийский комитеты страны.
С аналогичным заявлением выступил олимпийский комитет Австралии. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год.
Ранее 22 марта глава МОК Томас Бах распространил письмо, в котором объявил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель. По данным СМИ, рассматриваются варианты о переносе соревнований на несколько месяцев, год или два.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.