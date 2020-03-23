Член МОК: решение о переносе Олимпиады-2020 уже принято

Олимпиада-2020 будет отложена из-за пандемии коронавируса, заявил изданию USA Today член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

«На основании имеющейся у МОК информации, решение о переносе [уже] принято. Детали еще не определены, но, насколько я знаю, Игры не начнутся 24 июля», — заявил Паунд.

Он предположил, что Олимпиаду могут перенести на 2021 год.

Официальный представитель МОК Марк Адамс на просьбу прокомментировать слова Паунда ответил, что «каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполнительного совета МОК, о котором было объявлено накануне».

22 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация примет окончательное решение о дате Олимпиады-2020 в течение следующих четырех недель. По его словам, МОК рассматривает вариант переноса Игр, но не их отмены.

После заявления Томаса Баха Канада, Австралия и Норвегия сообщили, что не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020. Около десяти стран призвали МОК перенести Игры, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ричард Паунд — бывший глава Всемирного антидопингового агентства, один из старейших членов МОК. Он был избран в организацию в 1978 году.