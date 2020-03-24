«Реальной картины и в мире никто не знает». Собянин попросил Путина ужесточить контроль за мерами по борьбе с коронавирусом в регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин, занимающий должность заместителя главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на совещании у президента Владимира Путина попросил его усилить контроль мер по борьбе с заболеванием в регионах.

Собянин посетовал, что «не все регионы понимают» необходимость жестких мер из-за небольшого числа выявленных случаев заражения. При этом, отметил мэр Москвы, это небольшое число случаев может быть связано не с низким распространением вируса, а с низким объемом тестирования. «Реальной картины и в мире никто не знает», — отметил Собянин.

В России зарегистрировано 495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 290 из них — в Москве.