Минэкономразвития предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года

Минэкономразвития разработало проект распоряжения, уточняющего правила моратория на проверки бизнеса в России, сообщают «Ведомости». В министерстве подтвердили подлинность документа.

Авторы проекта предложили освободить от проверок малый и средний бизнес до конца года, крупный — до 1 мая. Эти сроки могут измениться.

Все контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки намерены свести к минимуму. После того, как распоряжение подпишут, все проверки нужно прекратить или завершить за два дня. На период моратория плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса прекратят совсем, для крупного оставят 30% самых важных.

Внеплановые проверки можно будет проводить, если людям причинен вред, и только с разрешения прокуратуры. Авторы распоряжения призвали контролирующие органы не штрафовать компании.

Минэкономразвития предложило разрешить компаниям из экономики продолжать работу даже после того, как истечет срок действия их лицензий. Как пишет «Интерфакс», они смогут работать без лицензий до полугода.

16 марта правительство России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и снижения цен на нефть объявило о планах поддержки российской экономики и граждан. В частности, предлагалось временно сократить проверки бизнеса, устроить «налоговые каникулы» для некоторых отраслей экономики.