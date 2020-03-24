Мэрия Москвы утвердила пакет антикризисных мер для бизнеса

Московские власти утвердили первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения деловой активности и введения ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, власти продлят срок уплаты налога на имущество организаций и земельного налога; отсрочат внесение арендной платы или временно отменят ее для фирм, которые арендуют помещения у города; снизят плату по договорам на осуществление торговой деятельности и продлят срок уплаты торгового сбора.

Указанные меры поддержки касаются в первую очередь организаций, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса сферах: общепит, туризм, гостиничный бизнес, культура, спорт, досуг, торговля.

Москва — лидер по числу зараженных коронавирусом в России. В городе выявлено 290 случаев заболевания, по всей стране — 495.

На прошлой неделе федеральное правительство РФ представило антикризисный план по поддержке бизнеса и граждан в связи с распространением коронавируса.