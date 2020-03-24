Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус
Певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.
В разговоре с изданием «Подъем» Дмитриев рассказал, что он вместе с артистом и его женой вернулся из Канады и США 11 марта. У супругов Лещенко были симптомы ОРВИ, поэтому они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно. «Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут», — сказал Дмитриев.
Life со ссылкой на Дмитриева пишет, что 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена провели в режиме самоизоляции 10 дней. Друзья посоветовали супругам самим поехать на обследование в больницу в Коммунарке, что они и сделали. «В больнице взяли анализы — через три дня будет результат», — сказал Дмитриев. По данным Baza, врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное.
Больница в московском поселке Коммунарка в начале марта была приспособлена для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция. 24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин.
По последним данным, в России выявлено 495 случаев коронавируса, больше всего заболевших в Москве — 290.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
495
1
22
🇨🇳 Китай
81 498
3 274
72 814
🇮🇹 Италия
63 927
6 077
7 024
🇺🇸 США
43 847
557
178
🇪🇸 Испания
35 136
2 311
2 575
🇩🇪 Германия
29 056
123
266
🇮🇷 Иран
23 049
1 812
7 931
🇫🇷 Франция
20 123
862
2 200
🇰🇷 Южная Корея
8 961
111
2 909
🇨🇭 Швейцария
8 795
120
131
🇬🇧 Великобритания
6 726
336
67
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