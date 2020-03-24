Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

В разговоре с изданием «Подъем» Дмитриев рассказал, что он вместе с артистом и его женой вернулся из Канады и США 11 марта. У супругов Лещенко были симптомы ОРВИ, поэтому они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно. «Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут», — сказал Дмитриев.

Life со ссылкой на Дмитриева пишет, что 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена провели в режиме самоизоляции 10 дней. Друзья посоветовали супругам самим поехать на обследование в больницу в Коммунарке, что они и сделали. «В больнице взяли анализы — через три дня будет результат», — сказал Дмитриев. По данным Baza, врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное.

Больница в московском поселке Коммунарка в начале марта была приспособлена для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция. 24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин.

По последним данным, в России выявлено 495 случаев коронавируса, больше всего заболевших в Москве — 290.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 495 1 22 🇨🇳 Китай 81 498 3 274 72 814 🇮🇹 Италия 63 927 6 077 7 024 🇺🇸 США 43 847 557 178 🇪🇸 Испания 35 136 2 311 2 575 🇩🇪 Германия 29 056 123 266 🇮🇷 Иран 23 049 1 812 7 931 🇫🇷 Франция 20 123 862 2 200 🇰🇷 Южная Корея 8 961 111 2 909 🇨🇭 Швейцария 8 795 120 131 🇬🇧 Великобритания 6 726 336 67 … … … … 📝 Всего в мире 378 604 16 505 98 340 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 24.03.2020 в 15:00 (по московскому времени)

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