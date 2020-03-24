Перейти к материалам

Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Источник: Интерфакс
Надежный источник

Певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

В разговоре с изданием «Подъем» Дмитриев рассказал, что он вместе с артистом и его женой вернулся из Канады и США 11 марта. У супругов Лещенко были симптомы ОРВИ, поэтому они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно. «Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут», — сказал Дмитриев.

Life со ссылкой на Дмитриева пишет, что 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена провели в режиме самоизоляции 10 дней. Друзья посоветовали супругам самим поехать на обследование в больницу в Коммунарке, что они и сделали. «В больнице взяли анализы — через три дня будет результат», — сказал Дмитриев. По данным Baza, врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное.

Больница в московском поселке Коммунарка в начале марта была приспособлена для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция. 24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин.

По последним данным, в России выявлено 495 случаев коронавируса, больше всего заболевших в Москве — 290.

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

495

1

22

🇨🇳 Китай

81 498

3 274

72 814

🇮🇹 Италия

63 927

6 077

7 024

🇺🇸 США

43 847

557

178

🇪🇸 Испания

35 136

2 311

2 575

🇩🇪 Германия

29 056

123

266

🇮🇷 Иран

23 049

1 812

7 931

🇫🇷 Франция

20 123

862

2 200

🇰🇷 Южная Корея

8 961

111

2 909

🇨🇭 Швейцария

8 795

120

131

🇬🇧 Великобритания

6 726

336

67

📝 Всего в мире

378 604
16 505
98 340
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 24.03.2020 в 15:00 (по московскому времени)

Читайте также