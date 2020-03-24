«Коммерсант»: для отслеживания коронавируса по геолокации понадобится личное согласие граждан

Введение системы отслеживания по данным геолокации граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, потребует личного согласия или введения режима чрезвычайной ситуации в России, пишет «Коммерсант».

Разработать соответствующую систему, основанную на данных сотовых операторов, поручил к 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как пояснил газете представитель Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой среды нацпрограммы «Цифровая экономика» Сергей Израйлит, использование сотовых геоданных и медицинская информация граждан охраняются законом о тайне связи и Конституцией. Операторы связи могут предоставлять геолокацию абонента только в исключительных случаях, например, при расследовании преступлений или в ходе контртеррористических операций.

В свою очередь директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович рассказала, что в России законодательно установлена возможность ограничения прав и свобод гражданина, если это необходимо для защиты здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что передача данных о перемещениях заболевшего не будет считаться нарушением его прав только в режиме ЧС.

В «Мегафоне» изданию сообщили, что организовать предложенную премьером систему можно, но для этого потребуются «изменения в нормативном поле». В «Вымпелкоме» сказали, что «прорабатывают задачу». В МТС и Tele2 отказались от комментариев.

В связи с пандемией похожие системы отслеживания граждан применяли в Израиле, Китае, Бельгии, Иране.