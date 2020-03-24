Кадыров распорядился закрыть все кафе и рестораны в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть на всей территории региона рестораны, кафе и места массового скопления людей.

Кадыров призвал жителей Чечни по возможности не покидать республику и вообще не выходить из дома.

По данным Кадырова, в Чечне у трех человек предварительно диагностирована коронавирусная инфекция.

Чечня стала первым регионом России, в котором из-за коронавируса закрываются предприятия общественного питания.