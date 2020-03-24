Федерация еврейских общин России закрыла синагоги из-за коронавируса

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) сообщила о закрытии синагог в регионах страны из-за распространения коронавируса.

Рекомендацию закрыть синагоги в общины на прошлой неделе направили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.

«В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры», — говорится в заявлении ФЕОР.

Федерация подчеркнула, что закрытие синагог не означает прекращения работы еврейских общин. Они продолжают свою деятельность в дистанционном формате.

Русская православная церковь заявляла что не будет закрывать храмы из-за коронавируса. При этом в РПЦ ужесточили санитарные правила при богослужениях и утвердили специальную молитву против коронавируса.

В России на 24 марта выявлены 495 случаев коронавирусной инфекции в более чем 50 регионах страны.