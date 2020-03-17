РПЦ ужесточила санитарные правила при богослужениях в Московской епархии. Прихожанам запретят целовать крест и руку священника

Русская православная церковь (РПЦ) разработала правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Они утверждены патриархом Кириллом и распространяются только на Московскую епархию.

В частности, после причастия каждого верующего ложечку для вина следует обтирать пропитанной спиртом тканью и окунать в воду. «Запивку» будут давать в одноразовой посуде, а для «утирания уст» использовать бумажные салфетки, которые потом сожгут. Верующих призывают не целовать чашу для причастия.

Для раздачи будут использовать одноразовые перчатки, для миропомазания — ватную палочку и бумажную салфетку. По окончании литургии прихожанам перестанут давать для целования крест — его будут возлагать на их головы. Также священников попросили воздерживаться от «преподания руки для целования».

РПЦ заявила, что не будет закрывать храмы и отменять богослужения из-за коронавируса, но пообещала прислушаться к советам властей в части соблюдения гигиены и призвала верующих с симптомами ОРВИ не посещать церкви.