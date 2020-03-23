У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус

Голливудский продюсер , осужденный на 23 года тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание Niagara Gazette.

Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Помимо 68-летнего продюсера на карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.

За последний месяц Харви Вайнштейн дважды попадал в больницу: после того, как присяжные признали его виновным, а также после вынесения приговора.

США занимает третье место после Китая и Италии по числу заболевших COVID-19 — коронавирус подтвержден у более 35 тысяч человек. Больше половины этих случаев (16916 заболевших) приходится на штат Нью-Йорк. Губернатор региона Эндрю Куомо считает, что коронавирусом могут заразиться от 40% до 80% жителей штата.

Всего в мире коронавирус обнаружили у более чем 339 тысяч человек: около 98 тысяч человек выздоровели, еще 14700 умерли.