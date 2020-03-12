Харви Вайнштейн попал в больницу после того, как его приговорили к 23 годам тюрьмы

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован через несколько часов после того, как суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера.

Как сообщил CNN официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер, продюсер почувствовал боли в груди после прибытия из суда в тюрьму Райкерс-Айленд. Персонал тюрьмы принял решение о его госпитализации. Вайнштейна отвезли в нью-йоркскую больницу «Беллвью».

Это уже вторая госпитализация 67-летнего Вайнштейна за последние недели. В предыдущий раз он попал в больницу «Беллвью» после того, как 24 февраля присяжные признали его виновным в преступлениях сексуального характера. У Вайнштейна было учащенное сердцебиение и повышенное давление. В больнице ему провели . 5 марта Вайнштейна выписали из «Беллвью» и направили в лазарет тюрьмы Райкерс-Айленд.