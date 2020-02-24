Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам: изнасилование и преступные действия сексуального характера. Об этом сообщает Reuters.

В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной. По такому обвинению ему грозило бы пожизненное, добавляет агентство.

CNN уточняет, что Вайнштейна признали виновным по двум из пяти эпизодов. По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера — от пяти до 25 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.

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