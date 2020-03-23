Александр Жаров покинул пост главы Роскомнадзора

Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

В документе говорится, что Жаров отправлен в отставку по его собственной просьбе.

Уход Жарова из Роскомнадзора в феврале анонсировали источники РБК и «Ведомостей». По их словам, новым главой ведомства станет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов. Жаров, как сообщалось, возглавит медиахолдинг .

Обновлено. Редакция «Медузы» получила от пресс-службы Роскомнадзора прощальное письмо Жарова. «Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. <…> Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации. У нас многое получилось, однако я уверен, что и следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности», — говорится в письме бывшего главы ведомства.

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. При нем ведомство заблокировало ряд крупных интернет-ресурсов, в том числе соцсеть LinkedIn и торрент-трекер RuTracker, а также неудачно пыталось заблокировать мессенджер Telegram. Кроме того, при Жарове был принят , расширяющий полномочия Роскомнадзора.

До прихода в Роскомнадзор Жаров работал пресс-секретарем Минздрава, а затем пресс-секретарем премьер-министра Михаила Фрадкова, занимал посты замдиректора ВГТРК и замглавы Минкомсвязи.

Андрей Липов был назначен начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в 2012 году. До этого работал в Минкомсвязи — одновременно с Жаровым.

Предыдущий глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе 2020 года стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.