«Ведомости» и РБК сообщили об уходе главы Роскомнадзора в «Газпром-медиа». Александр Жаров заявил, что ничего об этом не знает

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров стал одним из претендентов на пост главы медиахолдинга , сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники.

Сам Жаров отрицает, что может возглавить «Газпром-медиа». «Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора», — сказал он «Интерфаксу».

Новым руководителем Роскомнадзора, по данным деловых изданий, может стать сотрудник администрации президента Андрей Липов. Сейчас он возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. «Ведомости» указывают, что управление Липова, в частности, участвовало в разработке .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать отставку Липова, отметив, что Кремль никогда не анонсирует кадровые решения. Анонимный источник «Интерфакса» сообщил, что назначение Андрея Липова главой Роскомнадзора в ближайшее время не планируется.

В «Газпром-медиа» от комментариев отказались.

Прежний гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе перешел работать в новый состав правительства России, где занял пост вице-премьера.

Александр Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. До этого он работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Жаров имеет медицинское образование.

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