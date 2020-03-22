Трамп предложил Северной Корее помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил личное письмо главе КНДР Ким Чен Ыну с предложением помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

По данным северокорейской стороны, в своем послании американский лидер пожелал здоровья народу КНДР, объяснил план по сближению отношений между двумя странами, а также «выразил намерение содействовать противоэпидемическому сотрудничеству, добавив, что на него произвели впечатление усилия, приложенные председателем КНДР для защиты населения от серьезной угрозы эпидемии». В Белом доме подтвердили факт отправки письма, не вдаваясь в подробности.

Согласно официальным данным, на территории КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В соседней Южной Корее коронавирусом заразились почти девять тысяч человек. 102 человека умерли.

США стали третьей страной мира по количеству зараженных вирусом. В общей сложности там заразились 26,7 тысячи человек. Из них 340 человек умерли.