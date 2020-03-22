От коронавируса по всему миру погибли более 13 тысяч человек. США вышли на третье место по числу заболевших

По состоянию на утро 22 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 307 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику в реальном времени, больше всего зараженных в Китае (81 тысяча человек с начала эпидемии), Италии (53,5 тысячи человек) и США (26,7 тысячи человек).

За все время пандемии умерли 13 тысяч человек — больше всего в Италии (4,8 тысячи человек), Китае (3,1 тысячи человек) и Иране (1,5 тысячи человек). Более 92 тысяч человек выздоровели.

В России официально зарегистрированы 306 случаев заражения вирусом.