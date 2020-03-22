От коронавируса по всему миру погибли более 13 тысяч человек. США вышли на третье место по числу заболевших
Источник: Университет Джонса Хопкинса
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По состоянию на утро 22 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 307 тысяч человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику в реальном времени, больше всего зараженных в Китае (81 тысяча человек с начала эпидемии), Италии (53,5 тысячи человек) и США (26,7 тысячи человек).
За все время пандемии умерли 13 тысяч человек — больше всего в Италии (4,8 тысячи человек), Китае (3,1 тысячи человек) и Иране (1,5 тысячи человек). Более 92 тысяч человек выздоровели.
В России официально зарегистрированы 306 случаев заражения вирусом.