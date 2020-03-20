«Ведомости» из-за коронавируса временно сменят название

«Ведомости» 20 марта выйдут под названием «Вседомой» — так газета хотела бы привлечь внимание к проблеме коронавирусной инфекции. Об этом сказано в сообщении редакции «Ведомостей», поступившем в «Медузу».

В издании напомнили, что один из эффективных способов остановить распространение вируса — «свести к минимуму социальные контакты».

«Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции „Ведомостей“ и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний», — пояснили в «Ведомостях».

Первая полоса «Ведомостей» от 20 марта 2020 года «Ведомости»

К 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мире заболели почти 229 тысяч человек, 9750 умерли, вылечились около 85 тысяч.