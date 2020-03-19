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Строительство инфекционной больницы в Новой Москве для зараженных коронавирусом. Фотография

Источник: Meduza
Власти Москвы 12 марта <a href="https://meduza.io/news/2020/03/12/v-novoy-moskve-nachali-stroit-bolnitsu-dlya-gospitalizirovannyh-iz-za-koronavirusa" target="_blank">объявили</a>, что в Новой Москве построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Вот как выглядит стройплощадка 19 марта — через неделю после начала строительства. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет территорию в 43 гектара и будет рассчитана на 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля.
Власти Москвы 12 марта объявили, что в Новой Москве построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Вот как выглядит стройплощадка 19 марта — через неделю после начала строительства. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет территорию в 43 гектара и будет рассчитана на 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля.
Денис Воронин / Агентство «Москва»