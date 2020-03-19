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Строительство инфекционной больницы в Новой Москве для зараженных коронавирусом. Фотография
10:38, 19 марта 2020
Источник: Meduza
Власти Москвы 12 марта
объявили
, что в Новой Москве построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Вот как выглядит стройплощадка 19 марта — через неделю после начала строительства. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет территорию в 43 гектара и будет рассчитана на 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля.
Денис Воронин / Агентство «Москва»
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