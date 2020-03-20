Учения по изоляции Рунета отложили из-за коронавируса

Руководство Минкомсвязи из-за распространения коронавируса отменило проведение всероссийских учений, предусмотренных . Учения намечались на 20 марта.

Учения по изоляции Рунета также назначены на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В Минкомсвязи намерены уточнить этот график, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первые всероссийские учения по изоляции Рунета прошли в декабре 2019 года и длились несколько дней. В них участвовали четыре федеральных оператора связи. В Минкомсвязи говорили, что учения прошли успешно.