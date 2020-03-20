ЦИК продлил досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Центризбирком разрешил регионам России провести досрочное голосование по изменению Конституции, в том числе на дому, в течение недели до 22 апреля, пишет «Интерфакс».

Досрочное голосование продлили с трех до семи дней, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Региональные избиркомы смогут сами решать, сколько дней будет идти досрочное голосование.

Продление сроков досрочного голосования, как и расширение перечня причин для надомного голосования, могут привести к взрывному — двукратному или более — росту числа голосующих на дому, говорил ранее «Ведомостям» сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля. На голосование вынесут один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»