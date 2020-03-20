Отток капитала из России за неделю стал рекордным за все время наблюдений

За неделю с 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Как отмечается в обзоре компании BCS Global Markets, это рекордное значение за всю историю наблюдений.

Неделей ранее отток капитала составил 590 миллионов долларов.

В течение недели с 12 по 18 марта рубль потерял примерно 8% стоимости по отношению к доллару и евро. Это произошло на фоне резкого падения стоимости нефти, вызванного неопределенностью из-за пандемии коронавирусной инфекции.

19 и 20 марта рубль и нефть начали отыгрывать падение. В пятницу после открытия торгов основные российские индексы растут на 6-8%, рубль укрепляется примерно на 2%.