Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Источник: Княжеский дворец Монако
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Князь Монако Альбер II болен коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.
В официальном сообщении подчеркивается, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства.
Князь Монако стал первым действующим главой государства, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее в прессе появлялись данные о том, что Covid-19 обнаружена у президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально это опровергалось.