В правительстве пообещали «при необходимости быстро развернуть строительство» инфекционных больниц в России

Правительство готово при необходимости «быстро развернуть» строительство модульных инфекционных центров в регионах России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы действительно такой вариант рассматривали. Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в правительстве «хорошо понимают опыт Москвы, которая сейчас этим [строительством инфекционной больницы] активно занимается».

«Интерфакс» напоминает, что в Новой Москве строят инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом. Быстровозводимое медицинское учреждение будет рассчитано на 500 мест, в том числе 250 реанимационных.

К вечеру 17 марта в России зафиксировали 114 случаев заболевания COVID-19, из них 21 обнаружили за последние сутки.