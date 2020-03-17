Россия приостановила оформление виз
Дипломатические представительства и консульские учреждения РФ приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз, сообщает МИД РФ.
Также приостанавливается оформление электронных виз.
Ограничение на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства устанавливается с 18 марта по 1 мая, оно касается также граждан Белоруссии.
О намерении закрыть границы РФ правительство объявило 16 марта.
Как уточняет МИД, ограничения не будут применять в отношении иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и других видов транспорта.
Также визы продолжат оформлять частным лицам, которым необходимо приехать в Россию из-за смерти близкого родственника, и тем, кто следует через страну транзитом.