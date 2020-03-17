Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушел в отставку по состоянию здоровья

Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Горбунова, в настоящее время он находится в больнице. О причинах госпитализации он не сказал.

Новый глава столичного избиркома будет объявлен в ЦИК 18 марта. Как сообщает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на источник в Центризбиркоме, пост Горбунова займет его нынешний заместитель Юрий Ермолов.

Валентин Горбунов работал в Мосизбиркоме с 1993 года. Прошлым летом, в разгар предвыборной кампании в столичную думу, деятельность Горбунова активно критиковали независимые кандидаты в депутаты. Они обвиняли главу избиркома в фальсификациях и недопуске оппозиции до выборов, требуя его отставки.