Жителя Японии, убившего 19 людей с инвалидностью, приговорили к смертной казни. Это одно из самых массовых убийств в послевоенной истории страны

Суд в Японии приговорил к смертной казни 30-летнего Сатоси Уематсу, обвиняемого в убийстве 19 обитателей интерната для людей с инвалидностью. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Уематсу не отрицал, что совершил преступление, но не раскаивался из-за него. Он утверждал, что людям с инвалидностью незачем жить. Он также обещал, что не будет обжаловать приговор, каким бы он ни был.

Обвинение просило приговорить Уематсу к смертной казни. Защита настаивала на том, что он не осознавал свои действия, потому что у него развилось психическое расстройство из-за длительного приема марихуаны.

В 2016 году Сатоси Уематсу убил 19 человек и ранил еще 26 в интернате для людей с особенностями ментального и физического развития в японском городе Сагамихара. Уематсу сам раньше работал в этом интернате.

До совершения преступления Уематсу предлагал ввести эвтаназию для людей с ограниченными возможностями и предупреждал власти, что сам может убивать таких людей. Из-за этого его поместили в психиатрическую клинику, но выпустили через 12 дней.

Убийство в интернате в Сагамихаре стало одним из самых массовых в послевоенной истории Японии. Больше жертв (33 человек) было только при поджоге студии Kyoto Animation в июле 2019 года.