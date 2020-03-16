В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.

Исследования проводятся в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в Сиэтле. В них участвуют 45 добровольцев, которым будут введены по две дозы вакцины — сейчас и месяц спустя.

Вакцина была разработана компанией Moderna при участии Национального института здоровья.

Как отмечает AP, даже если эксперимент окажется успешным, вакцина поступит на рынок не раньше, чем через год.