В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Источник: MSN News
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В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.
Исследования проводятся в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в Сиэтле. В них участвуют 45 добровольцев, которым будут введены по две дозы вакцины — сейчас и месяц спустя.
Вакцина была разработана компанией Moderna при участии Национального института здоровья.
Как отмечает AP, даже если эксперимент окажется успешным, вакцина поступит на рынок не раньше, чем через год.