Въезд в Киев ограничат из-за коронавируса. Рестораны и часть магазинов закроют

На Украине, начиная с 17 марта, ограничат передвижение людей между Киевом и другими городами страны. Проведение массовых мероприятий в Киеве также ограничат, сообщил в видеообращении мэр города Виталий Кличко.

В Киеве прекратят работу все бары, рестораны и кафе. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды. Также не будут работать торговые центры, спортивные залы, салоны красоты, ночные и компьютерные клубы.

Останутся открытыми только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, а также банки и банкоматы. Работу общественного транспорта пока ограничивать не будут.

По состоянию на 16 марта на Украине коронавирус обнаружили у пяти человек в Черновицкой и Житомирской областях — последний регион граничит с Киевской областью. Один из заболевших на Украине умер.