В России за сутки выявили четыре новых случая коронавируса. Всего инфицированы более 60 человек

За прошедшие сутки в России выявлены четыре случая коронавирусной инфекции — три в Подмосковье и один в Тюменской области, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу».

Всего в РФ, по состоянию на 15 марта, зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 63 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 096 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 15.03.2020 (по московскому времени)

Днем ранее — 14 марта — сообщалось о 14 подтвержденных в России случаях коронавируса. 15 марта информагентства со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что три из этих 14 случае связаны с контактами внутри страны. В сообщение на сайте самого Роспотребнадзора этой информации нет.