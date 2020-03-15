В России за сутки выявили четыре новых случая коронавируса. Всего инфицированы более 60 человек
Источник: Meduza
За прошедшие сутки в России выявлены четыре случая коронавирусной инфекции — три в Подмосковье и один в Тюменской области, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу».
Всего в РФ, по состоянию на 15 марта, зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
63
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 096
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 15.03.2020 (по московскому времени)
Днем ранее — 14 марта — сообщалось о 14 подтвержденных в России случаях коронавируса. 15 марта информагентства со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что три из этих 14 случае связаны с контактами внутри страны. В сообщение на сайте самого Роспотребнадзора этой информации нет.