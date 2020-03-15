Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Ее возглавил Собянин
Источник: Интерфакс
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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Рабочую группу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.
В рабочую группу вошли вице-премьеры, министры и представители министерств и ведомств.
Высшим должностным лицам субъектов РФ, на территории которых выявлены угрозы распространения коронавируса, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
63
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 096
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 21:00 15.03.2020 (по московскому времени)