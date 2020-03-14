В Москве с 16 марта введут свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ (.pdf), вводящий дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией. В качестве одной из мер с 16 марта вводится свободное посещение школ.

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — заявил Собянин, слова которого приводит «Интерфакс». Занятия в школах будут продолжаться, отметил мэр. Режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения.

В указе среди прочего уточняются условия режима самоизоляции, под которым должны находиться люди, вернувшиеся из , неблагополучных по коронавирусной инфекции. Согласно решению Собянина, под 14-дневным домашним карантином также должны находиться люди, живущие вместе с теми, кто только вернулся из этих стран.

В Москве по состоянию на 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 24 человек. Всего в России заболели 45 человек, восемь из них выздоровели.